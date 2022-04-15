В Болгарии облили краской машину руководителя «Бессмертного полка»

В Болгарии вандалы облили машину местного руководителя организации «Бессмертный полк» Стояна Тодорова синей и жёлтой краской. По словам пострадавшего, в данный момент на территории страны в его адрес поступают угрозы. Тодоров назвал злоумышленников «бандюгами», пишет URA.RU.

Да, есть угрозы. Сейчас особенно это проблема, но справимся. У нас проблемы с украинцами, которые находятся на территории Болгарии. Но это не беженцы. Как у беженцев могут быть мерседесы и прочее? Это просто бандюги какие-то. Вчера мою машину жёлто-синей краской облили, — заявил Тодоров.

8 апреля в столице Болгарии Софии задержали бывших депутатов болгарского парламента Николая Хаджигенова и Арама Бабикяна, обливших красной краской основной вход в посольство России. Злоумышленников задержала на месте жандармерия.

Напомним, что в начале марта неизвестные вандалы осквернили военный мемориал «Cлавин», находящийся в центре Братиславы. В МИД Словакии не стали принимать мер. На следующий день произошёл ещё один акт вандализма — против монумента Cоветской армии в городе Свидник.

Захарова, комментируя эту ситуацию, отметила, что заявления внешнеполитического ведомства Словакии, оправдывающие осквернение советских захоронений в Братиславе, недопустимы. По её словам, оправдание осквернения памятников и захоронений — «предательство своих же соотечественников, которые защищали честь страны и народа, поднявшегося в ходе Словацкого национального восстания против гнёта Третьего рейха».