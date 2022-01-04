В бокале Зеленского на новогоднем обращении было не шампанское

У президента Украины Владимира Зеленского во время записи новогоднего обращения к населению в бокале не было шампанского, об этом рассказал профессор из Черновцов Олег Ангельский, который принимал участие в съёмках. Вместо алкоголя, по словам мужчины, всем наливали лимонад. Сообщает «Главред».

Там не было застолья с алкоголем. На съёмках использовали газировку «Живчик». А кормили нас в другом месте, выносили бутерброды. Никто голодным не остался, — пояснил Ангельский.

Он пожаловался, что процесс съёмок занял очень много времени, но признался, что такое свойственно творческому процессу. Учёный признался, что на протяжении времени съёмок ему удалось пообщаться со многими известными украинцами. С самим Зеленским поговорить не удалось, так как было много желающих.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, который в новогоднем поздравлении к соотечественникам пообещал, что солдаты ВСУ уже в 2022 году будут фотографироваться в Крыму и Донбассе. В ответ на это заявление член комитета ГД по энергетике сказал, что в таком случае украинских военных ждут фотографии в качестве военнопленных, а главу республики — международный трибунал.