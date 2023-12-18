Политолог увидел признаки раскола НАТО Политолог Михайлов: блок НАТО «трясет»

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Военный блок НАТО стоит на пороге больших перемен, вплоть до раскола организации, среди ее членов нет единодушия, рассказал в беседе с «360» политолог, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. По его словам, Альянс серьезно «трясет» из-за конфликта на Украине.

Блок НАТО сейчас трясет. Вспомним таких членов НАТО, как Венгрия, Словакия. Они уже фактически предъявляют претензии Евросоюзу и, соответственно, самому блоку о том, что действительно нужно делать с Украиной, а не то, что сейчас происходит. Раскол назревает, — пояснил эксперт.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин не раз говорил о заинтересованности России в развитии отношений со странами НАТО и об отсутствии каких-либо территориальных претензий друг к другу. В связи с этим Путин назвал «полной чушью» предположения президента США Джо Байдена о том, что Россия захочет воевать с НАТО, если не остановить ее на Украине. Однако пока в Европе предложения о дружбе воспринимают наоборот, подчеркнул политолог.

Мы говорим «давайте дружить», а для них наша дружба значит, что мы их «захватим». Это тенденция, это традиция у западных бывших партнеров: говорить об угрозе русских, — отметил Михайлов.

Он добавил, что в Евросоюзе начались разговоры о смене общей идеологической парадигмы на континенте после выборов нового президента США. Если Вашингтон сменит курс на решение внутренних проблем, то НАТО и ЕС уйдут для него на второй план, и тогда Россия сможет найти общий язык с европейскими странами.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина нужна Западу для ослабления России. По словам политика, ради достижения этой цели Запад будет «воевать до последнего украинца». Этот этап наступит уже совсем скоро, уверен политик.