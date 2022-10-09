В Бишкеке стартовал международный полумарафон в защиту снежных барсов

Фото: n.for.kg

Крупнейший за последнее время международный полумарафон «Сохраним снежного барса» стартовал в Бишкеке. В забеге участвуют более пяти тысяч человек, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Организатором благотворительного забега является общественное объединение «Номад Спорт». Часть средств от стартовых взносов будет направлена на программу сохранения снежных барсов. На эти деньги купят фотоловушки и автомобили для егерей Иссык-Кульской области. Машина позволит лесникам добираться в труднодоступные места.

Маршрут забега пролегает по центральным улицам столицы Киргизии. Предусмотрены четыре дистанции: 1, 5, 14 и 21,1 километра.

В столице России 18 сентября прошел Московский марафон. Московский марафон является членом Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). Маршруты 42,2 км и 10 км сертифицируются организацией с 2013 года.