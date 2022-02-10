В Берлине стартовали переговоры политсоветников «нормандского формата»

Переговоры политических советников лидеров стран «нормандского формата» (Россия, Украина, Франция и Германия) по урегулированию ситуации на востоке Украины начались в Берлине. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, сообщает РИА Новости. Предыдущая встреча политсоветников прошла в Париже 26 января.

Перед переговорами Козак сказал , что на встрече в Берлине стороны постараются найти развязки по всем проблемам, которые в течение семи лет оказались не разрешены. Он также выразил надежду на конкретные решения по урегулированию украинского кризиса.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).