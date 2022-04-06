В Берлине рассказали о сроках отказа от российских энергоресурсов

Отказываться от российских энергоресурсов Берлин будет постепенно, а обрести полную независимость от поставок из РФ удастся в 2024 году. Об этом заявила представитель минэкономики ФРГ Сюзанна Унград, пишет РИА Новости. По её словам, сначала Германия откажется от угля, затем от нефти, а потом и от газа.

Независимость от угля может быть достигнута быстрее всего - до осени, мы намерены по нефти - до конца года, и по газу - до лета 2024 года. Проверяем в настоящее время, как мы можем создать необходимые предпосылки, чтобы ещё более ускорить процесс, - сказала Унград.

Она добавила, что уход Германии от российских энергоресурсов потребует «национального приложения сил».

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель предположил, что ЕС рано или поздно придётся вводить ограничения в отношении нефти и газа, поступающих из России. По его словам, необходимо сохранить максимальное давление на Кремль, для чего потребуется дальнейшее усиление санкций.

Тем временем, в Британии раздали пять тысяч одеял с электрообогревом клиентам, которые испытывают финансовые трудности. Данная мера, по мнению энергетиков, должна помочь людям пережить резкий рост цен на отопление. Известно, что цены на энергию в Британии на прошлой неделе взлетели на 54%. В среднем расходы для британцев увеличатся на 700 фунтов в год.