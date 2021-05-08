В Берлине прошла памятная церемония в честь Дня Победы

https://static.news.ru/photo/ed175bd4-b0d2-11eb-8897-96000091f725_660.jpg Фото: Eberhard Thonfeld via/ТАСС

В воскресенье, 9 мая, дипломаты из России, Германии и ряда других стран возложили цветы и венки к подножию памятника Воина-освободителя в берлинском Трептов-парке. Об этом сообщает «Интерфакс».

В церемонии приняли участие посол России в Германии Сергей Нечаев, госсекретарь МИД ФРГ Мигель Бергер, представители федеральных земель ФРГ, политических партий и городской администрации, послы стран СНГ, а также проживающие в Берлине ветераны, передаёт агентство.

Дипломаты почтили память павших воинов минутой молчания.

Ранее сообщалось, что в Лондоне прошло торжественное мероприятие, посвящённое военному подвигу советского народа. Дипломаты и простые горожане пришли к мемориалу бойцам Красной армии и гражданским лицам, погибшим в ходе Второй мировой войны, чтобы возложить цветы.