В Берлине призвали усилить Украину, которой предстоят «решающие недели»

Глава комитета бундестага ФРГ по внешней политике Михаэль Рот заявил в прямом эфире телеканала N24 о «решающих неделях» конфликта на Украине, в связи с чем Киев должен получить от Запада всю возможную гуманитарную и военную поддержку. Он отметил, что не только немецкое правительство, но и все страны Запада едины в этой позиции.

Украина должна стать более обороноспособной, речь о решающих неделях на Украине, — сказал Рот.

Политик также пообещал предоставить помощь тем европейским странам, которые согласились принять беженцев, в частности Польше.

По словам главы комитета бундестага ФРГ, немецкое правительство должно незамедлительно проверить, что ещё нужно сделать для поставок защитных средств, а также оборонительного вооружения Киеву.

Немецкий канцлер Олаф Шольц ранее выступил с позицией, что он помогает переговорному процессу России и Украины путём доведения своей позиции и позиции Евросоюза и НАТО до Москвы. В то же время Министерство экономики Германии утвердило отправку Украине 2700 зенитных ракет «Стрела» советского производства. Зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» предназначается для уничтожения самолётов, вертолётов, крылатых ракет и других воздушных целей на высоте от 25 до 3500 метров.