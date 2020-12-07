В Берлине призвали США отказаться от смертной казни

https://static.news.ru/photo/7a10beae-38c9-11eb-a2b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Mark Hertzberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Германия призывает власти Соединённых штатов отказаться от смертной казни, так как это противоречит общемировым трендам. Об этом заявила омбудсмен при правительстве ФРГ Бэрбель Кофлер.

Правительство ФРГ отвергает смертную казнь как жестокую и бесчеловечную форму наказания при любых обстоятельствах. Смертная казнь означает, что неверные суждения не могут быть исправлены. — приводит РИА Новости слова немецкого омбудсмена.

Кофлер добавила, что Германия в течение многих лет агитирует за отмену смертной казни в всём мире. По её мнению, угроза смерти не является сдерживающим фактором для преступников.

Верховный суд США восстановил практику смертной казни в 1976 году. С этого времени более 1,5 тыс. заключённых были казнены, при этом только трое из них были федеральным преступниками. Остальные решения о смертной казни принимались властями штатов. В настоящее время в американских тюрьмах содержатся 60 приговорённых к высшей мере наказания.

Как писал NEWS.ru, в конце ноября Министерство юстиции США внесло поправки в нормативы проведения казни заключённых на федеральном уровне в США, разрешив применять разные виды сметной казни, кроме инъекции.