В Берлине активисты потребовали уволить Овсянникову из Die Welt

В Берлине проукраинские активисты устроили митинг против того, чтобы устроившая демарш в прямом эфире Первого канала Марина Овсянникова работала в немецком издании Die Welt и освещала развитие событий на Украине, передаёт Ruptly.TV. Акция состоялась 14 апреля.

Десятки проукраинских активистов собрались в четверг перед зданием издательства «Аксель Шпрингер-Ферлаг» в Берлине в знак протеста против найма в издание Die Welt российской тележурналистки Марины Овсянниковой, известной антивоенной акцией во время одного из выпусков новостей в эфире Первого канала, — говорится в публикации.

Отмечается, что участники демонстрации слушали выступления организаторов митинга из объединения молодых украинцев в Германии (Vitsche) с заклеенными скотчем ртами и связанными верёвками руками. После этого митингующие скандировали «Бывших пропагандистов не бывает», «Овсянникову вон», требуя таким образом уволить новую сотрудницу издания.

Ранее стало известно о том, что Овсянникова получила работу в немецком издании Die Welt. Сама журналистка отметила, что название и идеология издания (welt в переводе с немецкого — «мир») коррелируют с её собственными взглядами.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь призвал лишать российского гражданства людей, критикующих проведение спецоперации ВС РФ на Украине, имея в виду экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову, которая ворвалась в студию с антивоенным плакатом, а затем получила работу в немецком издании.

Демарш Овсянниковой в эфире программы «Время» на Первом канале произошёл вечером 14 марта. Она появилась за спиной у ведущей Екатерины Андреевой с плакатом против российской спецоперации на Украине. В кадре она находилась в течение нескольких секунд.

Впоследствии московский суд оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей за призывы к митингам, а Следственный комитет РФ начал доследственную проверку по данному делу.