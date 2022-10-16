В Белоруссию из России начали прибывать авиационные войска Минобороны Белоруссии: в республику начала прибывать российская авиация

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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В Белоруссию из России начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск, сообщили в пресс-службе Минобороны республики. В субботу, 15 октября, в Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки.

В Республику Беларусь из Российской Федерации начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск (сил), — говорится в сообщении.

Ранее помощник министра обороны РБ Валерий Ревенко заявил, что в рамках развертывания совместной группировки войск из России в Белоруссию приедет порядка девяти тысяч военнослужащих. Он отметил, что передислокация займет несколько дней. Первые бойцы уже начинают прибывать в республику. Минобороны России эту информацию не подтверждает.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Такое решение было принято для защиты от угроз национальной безопасности. Накануне утром в Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военными.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск участвует в военной операции России, всячески поддерживая ее. Президент республики подчеркнул, что страна контролирует, чтобы ее границы с Польшей и Литвой не были нарушены, а также чтобы эти государства не нанесли удар «в спину российским войскам». Белорусский лидер добавил, что так было изначально. Кроме того, Лукашенко указал на то, что сейчас республика «лечит и кормит» россиян и украинцев, а также предоставляет убежище беженцам с Украины, которых в сутки прибывает по 400–500 человек.