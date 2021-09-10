В Белоруссии заявили о результативности встречи Путина и Лукашенко

Переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным прошли результативно, сообщила пресс-секретарь белорусского политика Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Россия 1». По её словам, именно это и ожидалось.

Конечно, было у всех понимание, что эта встреча будет, президент назвал это прорывом, действительно максимально результативной, — отметила Эйсмонт.

Накануне политолог-международник Кирилл Коктыш заявил, что переговоры, которые прошли недавно в Москве между лидерами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, оказались прорывными. По её словам, стороны впервые обсудили важные экономические вопросы Союзного государства.

Ранее стало известно, что Путин назвал переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко конструктивными. Встреча лидеров двух стран прошла 9 сентября в Москве и продолжалась около трёх часов. Лукашенко отметил, что переговоры были предельно честными и носили конструктивный характер.