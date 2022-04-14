В Белоруссии заявили, что процесс примирения на Украине могут ускорить США
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
15:58, 14 апреля 2022
Российский военнослужащий Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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США могут ускорить процесс примирения на Украине, но не делают этого, заявил Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, передаёт EADaily. По его словам, США имеют свою выгоду от происходящего, а платить за это будет Европа и, конечно же, Украина, которая «истечёт кровью».
Вашингтон продолжает нагнетать противоречия и только обострять конфронтацию. Ведь основными выгодополучателями в этом конфликте являются американские транснациональные корпорации, а также нефтяная и оборонная промышленность. Тем не менее при кажущейся сплочённости действий уже сегодня видны углубляющиеся разногласия между США и Европой. Последняя хочет безопасности и стабильности, — сказал Вольфович.
Он добавил, что почти во всех европейских странах идут антивоенные митинги, Европа понимает, что пострадает из-за санкций, в то время как «США сколотят состояние».
Белоруссия же, по словам Вольфовича, помогает в организации переговоров с первых дней спецоперации.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с президентом России Владимиром Путиным покажет всему миру «кузькину мать». Так он пообещал создать единое экономическое пространство от Бреста до Владивостока.