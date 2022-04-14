В Белоруссии заявили, что процесс примирения на Украине могут ускорить США

США могут ускорить процесс примирения на Украине, но не делают этого, заявил Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, передаёт EADaily. По его словам, США имеют свою выгоду от происходящего, а платить за это будет Европа и, конечно же, Украина, которая «истечёт кровью».

Вашингтон продолжает нагнетать противоречия и только обострять конфронтацию. Ведь основными выгодополучателями в этом конфликте являются американские транснациональные корпорации, а также нефтяная и оборонная промышленность. Тем не менее при кажущейся сплочённости действий уже сегодня видны углубляющиеся разногласия между США и Европой. Последняя хочет безопасности и стабильности, — сказал Вольфович.

Он добавил, что почти во всех европейских странах идут антивоенные митинги, Европа понимает, что пострадает из-за санкций, в то время как «США сколотят состояние».

Белоруссия же, по словам Вольфовича, помогает в организации переговоров с первых дней спецоперации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с президентом России Владимиром Путиным покажет всему миру «кузькину мать». Так он пообещал создать единое экономическое пространство от Бреста до Владивостока.