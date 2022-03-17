В Белоруссии завели дело против помощника Зеленского

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила дело против советника президента Украины Алексея Арестовича за призывы к диверсиям и терактам. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, указано, что Арестович обвиняется в «призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

Установлено, что подозреваемый не позднее 17 марта 2022 года записал и разместил в глобальной компьютерной сети Интернет видеоролик с публичными призывами к совершению актов терроризма и диверсий на объектах Белорусской железной дороги, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, — сказано в сообщении.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович пригрозил начать «рельсовую войну» против России на юге Украины и в Белоруссии. Он призвал украинцев снимать рельсы, портить провода и всю систему жизнеобеспечения железных дорог.

Ранее Народная милиция ДНР обвинила военных Украины в диверсии на Авдеевском коксохимическом заводе. По её данным, на территории предприятия начался пожар, после чего украинские националисты попытались воспрепятствовать его тушению.