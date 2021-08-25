Белоруссия запретила вывоз зерна из страны

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В Белоруссии на полгода запретили вывозить зерно, в том числе в государства Евразийского экономического союза. Постановление Совета министров опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства — члены Евразийского экономического союза товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения, — сообщается в постановлении.

Временный запрет установлен на вывоз пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса, тритикале, прочих злаков и семян рапса.

Правительство поручило Министерству иностранных дел в установленном порядке уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении мер нетарифного регулирования и внести на рассмотрение ЕЭК предложение о введении аналогичных временных мер на таможенной территории ЕАЭС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выращивает арбузы на собственном участке вовсе не ради пиара, а во имя науки: глава государства таким образом проверяет наработки учёных.