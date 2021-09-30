В Белоруссии задержали посочувствовавших убийце сотрудника КГБ

50 человек были задержаны в рамках уголовных дел по статьям об оскорблении представителей власти и разжигании социальной вражды, сообщает правозащитный центр «Весна». По его данным, задержания связаны со спецоперацией КГБ страны, в ходе которой Андрей Зельцер убил одного из сотрудников службы.

В организации допустили, что вероятно задержанные положительно отзывались о Зельцере в комментариях в социальных сетях, что не понравилось властям.

Как сообщается, все задержанные в настоящий момент находятся в СИЗО на Окрестина. Супруга одного из них рассказала о внезапном аресте мужа.

Мы пошли домой, подошли, а там уже трое его выводят. Ему удалось шепнуть мне: «Это КГБ», — рассказала она.

Сотрудник КГБ Белоруссии погиб 28 сентября. Он входил в состав группы захвата, занимавшейся задержанием минчанина, который забаррикадировался в своей квартире. Вместе с мужчиной в жилище находилась его жена, которая снимала происходящее на телефон.

Зельцер открыл огонь по сотрудникам КГБ из ружья, в результате чего один из них получил смертельное ранение. Ответным огнём злоумышленник был ликвидирован. Его супругу задержали по подозрению в соучастии в преступлении.