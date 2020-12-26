Более 10 протестующих задержали в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/6d9c3274-4865-11eb-9157-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

На акциях протеста 27 декабря в Белоруссии были задержаны более 10 человек. Об этом сообщили правозащитники.

В воскресенье, 27 декабря, в Минске и других городах Беларуси проходят традиционные акции протеста. Сообщается о точечных задержаниях, — цитирует ТАСС организацию «Весна».

Так, по данным правозащитников, по состоянию на 19:30 известны фамилии 13 задержанных, в том числе девятерых в Минске, а также в Смолевичах, Светлогорске и Бресте. Кроме того, около метро «Пушкинская» в Минске бойцы ОМОНа увели двух или трёх человек, их фамилии пока неизвестны.

При этом 27 декабря не было централизованных акций протеста. Оппозиционно настроенные граждане вышли на локальные акции в разных городах.

Выборы прошли 9 августа, на них в очередной раз победил Лукашенко, набрав 80% голосов избирателей.

После этого в стране начались массовые акции протеста, которые в первые дни сопровождались жёсткими задержаниями. Вышедшие на улицы сторонники оппозиции считают, что выборы были сфальсифицированы и победила домохозяйка Светлана Тихановская. Евросоюз назвал выборы в стране нелигитимными и ввёл против белорусских чиновников санкции. Лукашенко утверждает, что в стране пытались провести цветную революцию по западным методичкам. Протесты продолжаются до сих пор, наиболее массовые акции проходят каждое воскресенье в Минске.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову ничего не известно про сообщения о якобы причастности Москвы к белорусским протестам.

Журналисты спросили у представителя Кремля о высказывании, приписываемом одному из руководителей белорусской спецслужбы о «российском следе» в протестах.