Биометрические паспорта введут в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/cc01af0e-866f-11eb-a598-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Указ о введении в республике биометрических паспортов и других документов с 1 сентября подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 марта подписал указ № 107 «О биометрических документах». В соответствии с указом, биометрические документы в стране вводятся с 1 сентября этого года, — цитирует сообщение РИА Новости.

В документы нового типа будет встроена микросхема, содержащая фотоизображение, отпечатки пальцев рук и иные персональные данные владельца. Таких документов будет восемь, в том числе идентификационная карта гражданина и биометрический паспорт.

Как ранее писал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в следующем учебном году вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы.

Уточняется, что студентов обяжут зарегистрироваться в ЕБС и пройти «процедуру прокторинга». Необходимо будет перед камерой произнести «случайную числовую последовательность». Так система оценит, запомнит и идентифицирует пользователей. Далее сведения «по защищённым каналам» передадут в вуз и при подтверждении личности студент будет допускаться к экзаменам.