В Белоруссии возбудили дело против украинского мэра из-за смены флага

Уголовное дело против мэра украинского Днепра Бориса Филатова о разжигании национальной вражды возбудила Генпрокуратура Белоруссии. В Telegram-канале ведомства отмечается, что это произошло после инцидента с заменой белорусского госфлага на традиционный для белорусской оппозиции бело-красно-белый флаг.

Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело в отношении городского головы Днепра Бориса Филатова – ему инкриминировано разжигание национальной вражды, — говорится в сообщении.

Генпрокуратура Белоруссии заявила, что подозреваемый, являясь должностным лицом, организовал снятие национального символа республики, размещённого у входа в здание городского совета Днепра, и «заменил его на полотнище бело-красно-белого цвета». По мнению ведомства, Филатов таким образом надругался на «исторической и культурной реликвией» и унизил национальную честь и достоинство белорусов.

Это явно вредит тесным и дружественным связям наших народов, свидетельствует о нежелании вести конструктивный диалог, - говорится в сообщении.

Отмечается, что Филатову грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Накануне Филатов заявил, что флаг заменили из-за провокационных и недружественных высказываний в адрес Украины со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее сегодня посольство Белоруcсии в Киеве сообщило, что в МИД Украины направлена нота протеста, Минск расcчитывает на официальные извинения и разбирательство по факту осквернения гоcсимвола. В свою очередь, МИД Белоруссии также заявил послу Украины Игорю Кизиму протест из-за инцидента с инцидентом.