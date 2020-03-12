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Власти столицы Белоруссии в третий раз отказали активистам в регистрации общественного движения «Бессмертный полк», сославшись на недочёты в документах.

По словам главы оргкомитета Валерия Драко, до 20 марта будет предпринята ещё одна попытка регистрации. Активист подчеркнул, что «Бессмертный полк» является народной акцией, в то время как официальная акция «Беларусь...