Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Группу учащихся Белорусского государственного университета доставили в госпиталь для тестирования на предмет заражения новым типом коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава страны.

В ведомстве подчеркнули, что инфицированных среди студентов нет, речь идёт о так называемых контактах второго уровня, поясняет kp.by.

Учебное заведение работает в штатном режиме, в его зданиях проводится санитарно-эпидемиологическая обработка.

Как писал NEWS.ru, первым пациентом в Белоруссии, излечившимся от COVID-19, стал студент из Ирана.

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