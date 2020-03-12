Группу учащихся Белорусского государственного университета доставили в госпиталь для тестирования на предмет заражения новым типом коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава страны.
В ведомстве подчеркнули, что инфицированных среди студентов нет, речь идёт о так называемых контактах второго уровня,
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Учебное заведение работает в штатном режиме, в его зданиях проводится санитарно-эпидемиологическая обработка.
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Как писал NEWS.ru, первым пациентом в Белоруссии, излечившимся от COVID-19, стал студент из Ирана.
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