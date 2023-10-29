В Белоруссии сравнили европейскую и евразийскую стратегии безопасности Министр обороны Белоруссии: Минск все больше опирается на безопасность Евразии

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Виктор Хренин

Белоруссия все больше опирается на евразийскую стратегию развития в вопросах безопасности, заявил в ходе визита в Пекин министр обороны республики Виктор Хренин. По его словам, которые приводятся на сайте Минобороны Белоруссии, европейский подход к сохранению мира деградирует.

В Республике Беларусь на фоне продолжающейся деградации европейской безопасности все большее значение придают развитию безопасности с опорой на Евразию. Это может стать более широкой альтернативой существующим механизмам поддержания мира во многих регионах нашей планеты, — заявил Хренин.

Хренин подчеркнул, что взгляд Китая на перспективы безопасности полностью совпадает с белорусским виденьем ситуации на международной арене. Также он поддержал китайский проект мирного урегулирования украинского конфликта. Вместе с тем глава оборонного ведомства позитивно оценил перспективы расширения Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, которые могли бы стать «базовыми площадками для формирования новой архитектуры безопасности и стабильного развития».

Встреча главы Минобороны РБ с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заместителем председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся проходит 29 октября в Пекине.

Ранее стало известно, что российская и белорусская делегации обсудят проект Концепции безопасности Союзного государства на площадке Совета безопасности в Москве. Обсуждение запланировано на понедельник, 30 октября.