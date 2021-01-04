Минск планирует привлечь к ответственности организаторов протестов

https://static.news.ru/photo/685b4cf0-4ec8-11eb-bac8-fa163e074e61_660.jpg Фото: CTK Photo/Igor Zehl/Global Look Press

В ближайшее время в Белоруссии планируется привлечь к ответственности организаторов протестов в стране, находящихся за рубежом. Об этом заявил генеральный прокурор страны Андрей Швед.

По его словам, в Минске считают, что руководство действиями протестующих исходит из-за рубежа. В интервью телеканалу «Беларусь 1» он заявил, что есть все правовые основания привлекать к ответственности организаторов и руководителей таких противоправных действий.

В ближайшее время настанет тот период <...> мы это всё (ряд имеющихся уголовных дел. — NEWS.ru) будем связывать в один узел: центр, который руководил определёнными действиями, и последствия этих действий — на улицах, на железной дороге, поджоги, взрывы и так далее, — сказал генпрокурор.

Он добавил, что протесты «никакие не мирные» и для исполнителей, и для организаторов должна наступить ответственность.

В Белоруссии проходят акции протеста против итогов президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко одержал уверенную победу. Однако его противники убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы, а на деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Её сторонники продолжают устраивать шествия в городах страны, которые власти пресекают, привлекая полицию, спецтехнику и сотрудников спецслужб.

На митинги жители Минска вышли и в первое воскресенье 2021 года — 3 января. Оппозиционеры их не анонсировали заранее, как это делали до этого. Граждане взяли с собой бело-красно-белые флаги. Скромные по числу участников марши проходят в микрорайонах Уручье и Сухарево. Их участники скандируют «Живе Беларусь!», «Верым! Можам! Пераможам!» («Верим! Можем! Победим!»), сообщал NEWS.ru.