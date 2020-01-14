https://static.news.ru/photo/12be3bca-36ca-11ea-92e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд Гродненского района Белоруссии приговорил гражданина РФ к 14 годам лишения свободы за попытку ввоза на территорию страны 13 кг гашиша. Отбывать наказание россиянин будет в колонии усиленного режима.

Кроме того, у мужчины были конфискованы автомобиль Lexus, на котором он передвигался, а также наличные средства в размере семи тысяч евро и 95 тысяч российских рублей, сообщается в пресс-релизе на сайте белорусского Госпогранкомитета.

Гражданин России, прибывший из Польши, был задержан в ночь на 28 мая 2019 года в пункте пропуска «Брузги». Поведение мужчины вызвало подозрение у пограничников, после чего его авто было отправлено на дополнительный осмотр. В порогах и бампере машины были обнаружены свёртки с веществом тёмно-коричневого цвета. В ходе экспертизы было установлено, что россиянин перевозил гашиш.

Ранее NEWS.ru писал, что в Белоруссии был задержан прибывший из Литвы гражданин РФ. В тайнике его автомобиля были найдены около 300 г гашиша.