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В Белоруссии раскрыли покушение на «руководителей высокого ранга»

21:55, 23 сентября 2021
В Белоруссии раскрыли покушение на «руководителей высокого ранга» Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости
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Местный телеканал показал кадры задержания и допроса мужчины, которого в сюжете называют «киллером». По данным КГБ, он должен был застрелить депутата и других высокопоставленных лиц. Об этом сообщает Zerkalo.io.

В сюжете «Беларусь 1» рассказывают о Сергее Соколове, на которого силовики вышли при расследовании другого громкого дела – попытки поджога дома депутата Олега Гайдукевича, говорится на сайте издания. В телесюжете сказано, что задержанный занимался снабжением террористических групп оружием – ввозил его на территорию республики и прятал в схронах. Во время допроса он говорит, что на преступление его толкнул «некий Олег из Украины», который предложил «участвовать в сопротивлении» и попросил присмотреть какое-нибудь оружие «для борьбы с режимом».

Также утверждается, что оружие мужчина приобретал в России через Даркнет, а его расходы оплачивали «иностранные заказчики». По их заданию он якобы должен был осуществить ряд вооруженных нападений на правоохранителей, государственных и общественных деятелей. Это должно было дестабилизировать общественный порядок.   

Как рассказал заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек, сейчас действия задержанного квалифицируют как «акт терроризма», но в будущем могут прибавиться и статьи о незаконного оборота оружия с целью совершения акта терроризма, а также направленным на захват власти неконституционным путем.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по имеющейся у него информации, на некоторых белорусских промышленных предприятиях есть шпионы, работающие на Запад за деньги спецслужб. По его словам, эти люди пытаются узнать, как Минск намерен обойти санкции, пишет БелТА.

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