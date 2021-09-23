В Белоруссии раскрыли покушение на «руководителей высокого ранга»

Местный телеканал показал кадры задержания и допроса мужчины, которого в сюжете называют «киллером». По данным КГБ, он должен был застрелить депутата и других высокопоставленных лиц. Об этом сообщает Zerkalo.io.
В сюжете «Беларусь 1» рассказывают о Сергее Соколове, на которого силовики
Также утверждается, что оружие мужчина приобретал в России через Даркнет, а его расходы оплачивали «иностранные заказчики». По их заданию он якобы должен был осуществить ряд вооруженных нападений на правоохранителей, государственных и общественных деятелей. Это должно было дестабилизировать общественный порядок.
Как рассказал заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек, сейчас действия задержанного квалифицируют как «акт терроризма», но в будущем могут прибавиться и статьи о незаконного оборота оружия с целью совершения акта терроризма, а также направленным на захват власти неконституционным путем.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по имеющейся у него информации, на некоторых белорусских промышленных предприятиях есть шпионы, работающие на Запад за деньги спецслужб. По его словам, эти люди пытаются узнать, как Минск намерен обойти санкции, пишет БелТА.