В Белоруссии придумали, как наказывать сторонников чайлдфри Генпрокурор Белоруссии: в республике будут наказывать за отказ от детей

Фото: president.gov.by

Андрей Швед

В Белоруссии рассмотрят закон, предполагающий несение ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений, добровольного отказа от рождения детей и педофилии, передает Sputnik. Предполагается, что наказание будет административным.

По инициативе органов прокуратуры подготовлен законопроект, устанавливающий административную ответственность за пропаганду ненормальных отношений, педофилии, добровольного отказа от детей, — заявил изданию генеральный прокурор республики Андрей Швед.

Собеседник издания также заявил, что законопроект уже находится на стадии согласования. По его словам, обсуждения такой инициативы начались на фоне активизации противников Белоруссии, пытающихся разрушить ценности республики. Швед добавил, что именно поэтому нужно действовать и не допускать даже обсуждения таких тем.

Ранее сообщалось, что вопросы к движению чайлдфри, подразумевающего добровольный отказ его последователей от рождения детей, есть и в России. Так, депутат ГД Виталий Милонов заявил, что это движение нужно признать экстремистским и запретить по аналогии с ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Он назвал эту идеологию противоестественной и призвал освободить от нее российское общество.