В Белоруссии предотвратили теракт на железной дороге

В Белоруссии нейтрализованы террористы, попытавшиеся заложить взрывное устройство на железной дороге. Они планировали пустить под откос поезд, сообщил замминистра внутренних дел республики Геннадий Казакевич в ходе брифинга, видео опубликовано в Telegram-канале ведомства. Он отметил, что два злоумышленника ранены, один находится в тяжёлом состоянии.

Как сообщил Казакевич, ответственной за совершённое преступление является экстремистская организация BYPOL. Подозреваемые были задержаны в ночь на 30 марта при силовой поддержке СОБРа, ими оказались трое жителей Бобруйска 27 и 28 лет. Они также причастны к уничтожению двух релейных шкафов сигнальной установки на одном из участков железной дороги. Во время задержания они оказали активное сопротивление, в результате было применено оружие на поражение. Двое терористов ранены, один находится в больнице.

Экстремистское формирование BYPOL, продолжает открыто призывать белорусов к совершению терактов на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры, фактически формируя на территории страны террористические ячейки. К этой деятельности подключились другие экстремистские Telegram-каналы. Мы уже сообщали о задержании лиц, подозреваемых в совершении подобных терактов. Очередные спецоперации проведены в Бобруйском и Борисовском районах, — сообщил замминистра.

Задержанные дают признательные показания, в том числе они сообщили о своих кураторах из экстремистского формирования.

МВД Белоруссии ранее внесло в перечень экстремистских формирований интернет-ресурсы оппозиционной инициативы BYPOL, а также группу граждан, объединённых посредством Telegram-чата «Смайл суки». Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства, напомнив об уголовной ответственности для подписчиков.