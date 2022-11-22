На белорусско-польской границе обнаружили тело беженца из Северной Африки Погранкомитет Белоруссии обнаружил тело беженца из Северной Африки на границе с Польшей

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Тело беженца из Северной Африки обнаружили на границе Белоруссии и Польши, сообщил Госпогранкомитет республики в своем Telegram-канале. Уточняется, что тело мужчины без одежды нашли 21 ноября вблизи польских инженерных заграждений, вместе с ним обнаружили группу истощенных и обессиленных беженцев из Северной Африки.

По словам брата погибшего, они находились на территории Польши, когда их задержали польские силовики. Иностранцы были истощены и обессилены, — говорится в сообщении.

По данным погранкомитета, несмотря на просьбы иностранцев дать им воды и еды, военнослужащие Польши отказались забирать беженцев, чтобы оказать помощь. После смерти мигранта группу заставили перенести его тело на белорусскую территорию, открыв калитку в заграждении.

Для установления обстоятельств произошедшего и причин смерти на место вызвана следственно-оперативная группа.

Ранее на белорусско-польской границе обнаружили тело гражданина. Оно лежало недалеко от калитки в польском заграждении. Пограничники установили, что тело переместили из Польши в Белоруссию. Для установки обстоятельств произошедшего и причин смерти на место вызвали группу оперативников.

12 ноября стало известно, что иранский беженец Меран Карими Насери, вдохновивший кинорежиссера Стивена Спилберга на создание фильма «Терминал» о застрявшем в аэропорту пассажире, умер 12 ноября в воздушной гавани Париж — Шарль-де-Голль. Иранец, в отличие от главного героя «Терминала», не был «заперт» в аэропорту и мог спокойно выходить на улицу, поскольку имел статус беженца и вид на жительство во Франции.