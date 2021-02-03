В Белоруссии планируют установить День народного единства

https://static.news.ru/photo/bc2ffcd8-664a-11eb-9e23-96000091f725_660.jpg Фото: Sviatlana Klepikava/vk.com

Правительство Белоруссии утвердило республиканский план мероприятий по проведению Года народного единства. При этом будет проработан вопрос об установлении в стране нового государственного праздника — Дня народного единства.

В постановление правительства № 64 включён список мероприятий, среди которых реализация решений VI Всебелорусского народного собрания, проведение мероприятий, приуроченных к знаковым событиям в истории Белоруссии и имеющих особое историческое и общественно-политическое значение, автомотовелопробег, посвящённый Году народного единства.

До 1 марта проработают вопрос об установлении в Беларуси государственного праздника — Дня народного единства, — сообщает БелТА.

Кроме того, правительство подготовит проект закона, направленного на противодействие реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников. Также в планах создание информресурса «Народное согласие» и Telegram-канала, посвящённого Году народного единства.

При этом правительство хочет использовать потенциал представителей белорусской диаспоры и граждан зарубежных стран в развитии двусторонних отношений в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Отдельно прописать противодействие дезинформационным кампаниям против Белоруссии.

В Белоруссии почти полгода продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Как писал NEWS.ru, бело-красно-белые флаги, под которыми выступают участники протестных акций в Белоруссии, предложено признать экстремистской символикой. С соответствующим обращением к прокуратуре выступила «инициативная группа» граждан.

Издание «СБ. Беларусь сегодня», являющееся подконтрольным администрации президента страны, пишет, что использование такой символики является попыткой организовать в обществе противостояние и гражданский конфликт. Общественный деятель Пётр Шапко заявил, что именно под бело-красно-белыми флагами во время Великой Отечественной войны действовали сторонники фашизма.