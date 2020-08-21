В Белоруссии не будут замораживать валютные операции

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Правительство Белоруссии не обсуждает планы по ограничению снятия вкладов и приостановления валютных операций в стране. Об этом заявил первый вице-премьер правительства Николай Снопков.

Я уполномочен официально заявить, что о таких программах я не слышал, — цитирует его ТАСС.

Снопков при этом заявил, что правительство, наоборот, работает над тем, чтобы убрать все бюрократические, административные, сдерживающие барьеры и нормативно-правовые акты, которые негативно влияют на хозяйственную деятельность и бизнес. По его мнению, Белоруссии к концу года удастся преодолеть экономический спад и вывести ВВП на прошлогодний уровень.

Предпосылок к тому, что мы не выйдем на 100% [к ВВП 2019 года], нет, — добавил Снопков.

Отмечается, что в стране в последние дни наблюдается ослабление курса белорусского рубля к основным валютам. В обменных пунктах наблюдается повышенный спрос на валюту и очереди.

Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко решил прокомментировать требование координационного штаба оппозиции, согласно которому главе государства запрещается продавать белорусские компании России. По его словам, власти не собираются предпринимать подобные шаги.