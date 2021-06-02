В Белоруссии назвали виновных в задержании Протасевича

https://static.news.ru/photo/755ea6de-c440-11eb-bc96-96000091f725_660.jpg Роман Протасевич Фото: pr0tez/facebook.com

Создателя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича стало возможным задержать по вине его сторонников из оппозиции. Об этом сообщили на государственном белорусском канале ОНТ.

Журналисты показали фильм «Рейс „Афины — Вильнюс“». В нём рассказывается, что белорусские власти не могли знать, что на борту ирландской авиакомпании Ryanair находился оппозиционер. Доступ к списку пассажиров рейса имелся только у авиаперевозчика и аэропортов вылета и прилёта, заявил представитель Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Александр Апет.

При этом после экстренной посадки самолёта в Минске оппозиционные Telegram-каналы начали писать о том, что экс-главред NEXTA находится на этом рейсе. Одним из первых информацию об этом в Twitter опубликовал Франак Вечёрко — руководитель штаба Светланы Тихановской — ряд СМИ утверждает, что он связан с европейскими спецслужбами. Авторы фильма сообщили, что белорусские силовики обратили внимание на публикацию Вечёрко, когда Протасевич проходил досмотр. Сам оппозиционер заявил на допросе, что в аэропорту Минска возле самолёта стояли несколько микроавтобусов с вооружёнными сотрудниками спецслужб.

Ранее Протасевич рассказал, что его мог подставить человек, связанный с хакерской группировкой, которая занималась лжеминированием в республике. Создатель Telegram-канала NEXTA пояснил, что у него был личностный конфликт, поскольку «у нас обоих сильные характеры». Оппозиционер пояснил, что никому не говорил, куда собирается лететь, но за 40 минут до взлёта написал о своих планах в рабочий чат, где находился этот человек. Протасевич считает, что его «просто подставили».

В Белоруссии 26-летний журналист и блогер внесён в список террористов. Его подозревают в организации массовых беспорядков.