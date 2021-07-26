В Белоруссии назвали сумму ущерба от Великой Отечественной войны

Сумма материального ущерба, нанесённого Белоруссии в результате Великой Отечественной войны, в нынешних ценах составляет не менее $500 млрд, заявил генеральный прокурор республики Андрей Швед журналистам издания БелТА.

Данная цифра была установлена после изучения архивных материалов, в том числе и Нюрнбергского процесса.

Конечно, это для нас, может быть, не совсем естественная оценка определять ту боль, те страдания людей, в каких-то эквивалентах, но это необходимо делать, чтобы в целом обозначить масштабы трагедии, — пояснил цель подобных расчётов генпрокурор.

В апреле текущего года Швед сообщил о возбуждении уголовного дела по факту геноцида народа Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. Минск начал подготовку пакета документов для обращения в международный трибунал.

11 июля Генпрокуратура Белоруссии обратилась к Литве с просьбой допросить экс-президента Валдаса Адамкуса в качестве свидетеля по уголовному делу о геноциде белорусского населения во время Великой Отечественной войны. По мнению Минска, политик может быть причастен к чудовищным преступлениям нацистов на территории Белоруссии. Также будет затронут вопрос выдачи военных преступников, которые ещё живы, для открытого суда на территории республики.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что сочинение Адольфа Гитлера «Майн кампф» (признано в России экстремистским) остаётся актуальным по сей день. Политик провёл встречу с генеральным прокурором Белоруссии Андреем Шведом и обсудил тему расследования фактов геноцида белорусского народа.