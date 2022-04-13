В Белоруссии могут ввести безвизовый въезд для граждан некоторых стран ЕС

Белорусские власти могут рассмотреть вопрос введения безвизового въезда для граждан сопредельных стран Евросоюза, об этом сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета республики. Отмечается, что после отмены коронавирусных ограничений, поток иностранцев в Белоруссию возрос на 30%. Большую часть проследовавших в республику составили граждане Латвии и Литвы.

В интересах укрепления добрососедских отношений и развития въездного туризма в настоящее время белорусской стороной рассматривается вопрос о предоставлении гражданам сопредельных государств ЕС права безвизового въезда, выезда и пребывания в Беларуси, — говорится в сообщении ведомства.

12 апреля в Благовещенске состоялись переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского лидера Владимира Путина. В ходе беседы с Лукашенко президент России заявил, что западные страны развязали «тотальную санкционную войну» против Москвы и Минска. В связи с этим Путин высказал намерение и дальше укреплять интеграцию России с Белоруссией.

Лукашенко, в свою очередь, заявил, что Россия и Белоруссия в ответ на санкционное давление Запада говорят ему «досвидос». Он отметил, что Москва и Минск буду самостоятельно выстраивать «свою жизнь».