В Белоруссии девушку задержали за фото в Tinder

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительницу Белоруссии задержали за фотографию в приложении для знакомств Tinder, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». На снимке во время протестов 2020 года 29-летняя девушка стоит с бело-красно-белым флагом белорусской оппозиции. Неизвестный пожаловался на фотографию, после чего девушку задержали и возбудили уголовное дело о действиях, нарушающих общественный порядок. Ей грозит лишение свободы сроком до четырех лет.

После задержания девушки две ее подруги, с которыми она участвовала в акциях, попытались покинуть страну. Одной удалось выбраться в Турцию, вторую задержали на границе с Польшей, — говорится в сообщении.

Также, по данным «Осторожно, новости», на канале белорусских силовиков появилось видео, на котором девушка просит прощения.

Ранее детскую книгу Иосифа Бродского «Баллада о маленьком буксире» в переводе на белорусский язык признали экстремистской в Белоруссии. Выпущенное издательством «Янушкевич» в 2022 году издание появилось в республиканском списке экстремистских материалов.