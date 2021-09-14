В Белоруссии будут судить учителя за оскорбление умершего силовика

В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали учителя одной из минских школ, потому что он написал оскорбительный комментарий об умершем милиционере. На учителя завели уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своём Telegram-канале.

Человек, который по определению должен иметь безупречную репутацию, учить доброму и оставаться примером для школьников, перешёл черту дозволенного. Нарушил не только нормы морали и профессиональной этики, но и уголовное право, — заявила Чемоданова.

29-летний преподаватель математики и физики признал вину, сказал, что раскаивается, и пообещал такого больше не делать.

Ранее глухонемой житель Белоруссии Дмитрий Заломский получил два года колонии за оскорбление президента страны Александра Лукашенко. Белорус разместил в Telegram «фотоизображение главы государства, содержащее его негативную оценку». Отмечается, что процесс был закрытый, в зал не пустили даже родственников Заломского.