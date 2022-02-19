В Белом доме заявили, что Россия нападёт на Украину в любой момент

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что команда нацбезопасности проинформировала президента США Джо Байдена о происходящем на Украине, а также о том, что «Россия может начать атаку в любое время». Она добавила, что американский лидер регулярно получает обновлённую информацию о событиях на востоке Украины. По её словам, в воскресенье Байден проведёт заседание Совета национальной безопасности о ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.

Президент США Джо Байден регулярно получает обновлённую информацию о происходящем на Украине, команда нацбезопасности сообщает, что «Россия может начать атаку в любое время», — заявила Псаки.

В настоящее время военный комиссариат самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) на фоне возможной украинской агрессии начал рассылать всем жителям региона СМС с призывом для мужчин защитить свой дом и отечество. При этом известно, что ведомство уже подписало указ с требованием к руководителям организаций обеспечить явку мужчин в пункты мобилизации.

Ранее сообщалось, что на окраинах Донецка в течение получаса слышны звуки взрывов. При этом представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что подразделения украинских силовиков обстреляли после полуночи из минометов населённые пункты Коммунаровка и Старомихайловка.