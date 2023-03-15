В Белом доме ушли от ответа на вопрос о деградации ВСУ

Фото: Shawn Thew / Consolidated News Photos / Global Look Press

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби не стал комментировать публикацию в газете The Washington Post о снижении боеспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС. Отвечая на вопрос журналистов, Кирби отметил, что он не представляет украинское Министерство обороны, поэтому не будет говорить за ВСУ. По его словам, он не станет осложнять ситуацию для украинской стороны.

Я, разумеется, не буду говорить за украинское министерство обороны и о его планах, касающихся личного состава. Мне было бы совершенно неуместно поступать таким образом, — сказал Кирби.

Он лишь напомнил, что украинские власти отправляют на Запад своих военнослужащих для прохождения подготовки.

Ранее американское издание The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников сообщило, что боеспособность украинской армии снизилась с начала спецоперации из-за потери большого числа опытных бойцов. По этой причине украинское руководство сомневается в возможности ВСУ начать ранее запланированное на весну наступление. Анонимный источник в правительстве Германии рассказал газете, что около 120 тысяч украинских военных погибли или получили ранения. По информации издания, украинские военные также жалуются на недостаток вооружений и боеприпасов.