В Белом доме сообщили о скорых переговорах Байдена и Макрона

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден в ближайшее время опять проведёт переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном по Украине. За текущую неделю они разговаривали дважды, отметила она на брифинге, сообщает РИА Новости.

Мы поддерживаем контакты с нашими французскими партнёрами на различных уровнях. В действительности президент Байден и президент Макрон дважды беседовали за прошедшую неделю, и я ожидаю, что вскоре состоятся их новые контакты, — подчеркнула пресс-секретарь.

Она также ответила на вопрос, как в Белом доме оценили переговоры Макрона и президента РФ Владимира Путина. По её словам, в США «воодушевлены любыми дипломатическими усилиями» по Украине.

Ранее стало известно, что Джо Байден готов к дальнейшим контактам с Владимиром Путиным для продолжения обсуждения проблем безопасности в Евро-Атлантическом регионе. Об этом заявила Джен Псаки. По её словам, такой шаг является наиболее конструктивным.