В Белом доме назвали условия встречи Байдена с Путиным Белый дом: Байден намерен встретиться с Путиным в случае его серьезной готовности к переговорам

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, если Россия проявит серьезную готовность к переговорам, передает ТАСС. Он добавил, что еще одним условием для встречи станет проведение консультаций с Украиной. Он при этом не стал называть конкретные действия Москвы, которые бы сигнализировали о «серьезной готовности» России к переговорам.

Вы слышали, как сам президент сказал на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что если Путин проявит серьезную готовность, то он определенно готов будет с ним встретиться, — сказал Кирби.

Представитель Белого дома при этом добавил, что Путин не выказал «абсолютно никакой готовности к переговорам».

Президент РФ Владимир Путин не выказал абсолютно никакой готовности к переговорам, а совсем наоборот. Сейчас, к сожалению, нет никакого окна возможностей для серьезных переговоров, — отметил сотрудник администрации Байдена.

По его словам, администрация внимательно следит за действиями Москвы в рамках происходящего на Украине.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США свидетельствует о том, что Вашингтон продолжает де-факто и опосредованно воевать с Россией до последнего украинца, заявил ранее представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, ни со стороны американского лидера Джо Байдена, ни со стороны Зеленского не прозвучали слова, которые можно было бы воспринимать как потенциальную готовность прислушаться к озабоченностям Москвы или реальные призывы к миру.