В Белом доме рассказали о стрессе Зеленского

Фото: Volodymyr Zelensky / Global Look Press

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «находится в стрессе». Представитель администрации добавил, что американский лидер Джо Байден прекрасно это понимает и готов продолжать оказывать поддержку Киеву. По его словам, президент США относится к главе Украины с уважением.

Президент США Джо Байден понимает, в каком стрессе находится президент Зеленский. Президент США уважает Зеленского и в полной мере привержен дальнейшему оказанию поддержки Украине, — рассказал Кирби в ходе пресс-брифинга.

Так представитель Белого дома отреагировал на статью в The New York Times, где сказано о «глубоком недоверии» к украинскому лидеру.

Обозреватель американского журнала The Federalist Джонатан Тобин ранее заявил, что многие граждане Украины переходят на сторону России из-за репрессий киевских властей. Журналист отметил, что у руководства страны развилась настоящая шпиономания. Он привёл в пример решение президента Зеленского уволить глав службы безопасности, которое показывает степень недоверия украинского правительства к собственным гражданам.

По мнению колумниста, подобное отношение властей к собственному народу отчасти объясняет переход населения Украины на сторону России, а также помощь, которую оказывают украинцы российским военным.