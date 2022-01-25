В Белом доме подтвердили подготовку тяжёлых санкций против России

Белый дом подтвердил, что в случае эскалации вокруг Украины готов на меры экспортного контроля в отношении России. При этом в дополнение к финансовым готовят против России ограничения на поставки сложных технологий. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США, передаёт РИА Новости.

Мы готовы ввести санкции с масштабными последствиями, которые мы не рассматривали в 2014-м. Это означает, что больше не будет поэтапности [введения]. В этот раз мы начнём с самой вершины и там останемся, — сказал он.

По его словам, финансовые санкции США против России будут тяжелее, чем в 2014 году, когда рубль подешевел на 50%, а ЦБ потратил 25% резервов на его поддержку. Представитель Белого дома отметил, что нынешняя перемена в цене валюты «отражает значительность экономических санкций, которые мы готовы ввести».