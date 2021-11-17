В Белом доме переговоры Патрушева и Салливана назвали конструктивными

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудили по телефону ряд вопросов двусторонней и международной повестки дня. Переговоры получились конструктивными и откровенными, сообщает пресс-служба Белого дома.

Они обсудили несколько вопросов двусторонней повестки, а также региональные и мировые проблемы, вызывающие озабоченность. Разговор был откровенным и конструктивным, — подчёркивается в сообщении.

О телефонном разговоре 17 ноября между Патрушевым и Салливаном ранее рассказала пресс-служба аппарата Совбеза РФ. Отмечалось, что стороны договорились о совместной работе над улучшением атмосферы отношений между Москвой и Вашингтоном, повышением доверия между странами.

Ранее стало известно, что события в Афганистане пойдут по катастрофическому сценарию, если не удастся нормализовать ситуацию. Об этом заявил Николай Патрушев. Он также призвал пресекать попытки США закрепиться в центральноазиатских странах СНГ под предлогом ухудшения обстановки в Афганистане.