В Белом доме отреагировали на российскую ноту из-за поставок оружия Киеву

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что в США не станут заниматься спекуляциями после получения от России ноты из-за поставок оружия Украине. Документ о якобы «непредсказуемых последствиях» для Вашингтона является «пустыми угрозами», отметила она на брифинге, сообщает РИА Новости.

Мы не будем спекулировать на пустых угрозах или угрозах [президента РФ Владимира] Путина, — подчеркнула представитель Белого дома.

Так Псаки прокомментировала сообщения о том, что Москва через дипломатов якобы предупредила США из-за поставок военной помощи Украине. В МИД РФ ранее подтвердили о направлении соответствующей ноты, в том числе в Вашингтон, но её содержание не уточняли.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил: власти США и Великобритании должны уже признать свою ответственность за разгорающийся общемировой кризис и отказаться от поставок на Украину оружия. Так он отреагировал на заявление премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что скоро Лондон поставит Киеву «средства, необходимые для обороны».