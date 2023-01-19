В Белом доме оскорбились из-за слов Лаврова Белый дом: сравнение Лавровым политики США с действиями Гитлера является оскорбительным

Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look Press

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби назвал «оскорбительными», «смехотворными» и «абсурдными» высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова, который сравнил политику Запада с попытками лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера уничтожить европейское еврейство, передает РИА Новости. Представитель Белого дома также возмутился словами главы МИД РФ о том, что целью политики Запада является «окончательное решение русского вопроса».

Это... так абсурдно. Это не заслуживает ответа. Попытки применить к США сравнение с Гитлером и Холокостом выдержаны в по-настоящему оскорбительной манере. Первая реакция — как он смеет сравнивать что-либо с Холокостом, что-либо, не говоря уж о конфликте на Украине, который они начали, — сказал Кирби.

Он выразил свое несогласие утверждением о том, что страны Запада «угрожают праву России на существование».

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году заявил, что США сформировали коалицию из европейских стран и фактически воюют против России. Министр сравнил политику стран НАТО с действиями Адольфа Гитлера во времена Великой Отечественной войны. Он добавил, что задача стран НАТО в ходе конфликта на Украине — окончательное решение «русского вопроса».