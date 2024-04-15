В Белом доме раскрыли, был ли контакт США с РФ по поводу атаки Ирана Кирби опроверг контакты США с РФ по поводу атаки Ирана на Израиль

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В ответ на запрос РИА Новости в Белом доме сообщили, что США не проводили контактов с Россией по поводу нападения Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля, которое стало ответом на недавний удар армии еврейского государства по иранскому консульству в Дамаске. Агентству ответил представитель Белого дома Джон Кирби.

Мне ничего неизвестно о каких-либо контактах, — сказал он.

Выступая в Совете Безопасности ООН, постоянный представитель России при организации Василий Небензя назвал срочное заседание, посвященное атаке Ирана на Израиль, парадом лицемерия и двойных стандартов. Он подчеркнул, что наблюдать за этим даже «как-то неудобно».

МИД Ирана уведомил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об ответных мерах на удар Израиля по посольству в Дамаске. Телефонный разговор российского представителя с иранским министром Хоссейном Амирабдоллахианом состоялся по инициативе Тегерана, информировало российское ведомство.

Россия с учетом ее огромного дипломатического опыта урегулирования на Ближнем Востоке сможет помочь Израилю и Ирану найти взвешенное решение ситуации, предположил ранее проректор по научной работе Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович. По его словам, СССР был очень серьезным игроком на Ближнем Востоке и при его содействии и сотрудничестве с другими странами решалось много проблемных вопросов.