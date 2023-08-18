В Белом доме объяснили, когда Украина получит истребители F-16 Салливан: Украина получит истребители F-16 после обучения пилотов

Фото: Air Force Senior Airman John Ennis

Украинские военные получат американские истребители F-16 после того, как пилоты закончат курсы обучения по управлению летательными средствами, заявил в ходе пресс-конференции советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, которые приводит The Guardian, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен уже оповестил своих европейских коллег о скорой передаче самолетов ВСУ.

После завершения этой подготовки Соединенные Штаты будут готовы в консультации с конгрессом одобрить передачу третьей стороной самолетов F-16 Украине, — сказал Салливан.

Ранее издание The Netherlands Times сообщило, что Вашингтон официально одобрил поставки Украине истребителей американского производства F-16 из Нидерландов. При этом журналисты подчеркивают, что процесс передачи самолетов займет долгие месяцы.

До этого уже сообщалось, что американская администрация разрешила Дании и Нидерландам поставлять Украине истребители F-16 из собственного авиапарка. Как уточнил глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен, ведомство получило «дружественное письмо» от госсекретаря США Энтони Блинкена, которое фактически стало ответом на запрос о передаче Киеву самолетов.