Белый дом не стал называть имена ответственных за убийство Татарского Кирби: Белый дом не знает, кто убил Татарского

Фото: Shawn Thew - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джон Кирби

Вашингтон не располагает информацией о заказчиках убийства российского военного корреспондента Владлена Татарского, заявил в ходе брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, он знает о взрыве столько же, сколько и российская сторона.

Мы видели то же самое, что и вы, но у нас нет более глубоких сведений о произошедшем и об ответственных за это. Так что у нас просто нет ничего на этот счет, — сказал Кирби.

Накануне вечером в петербургском кафе на Университетской набережной прогремел взрыв. В тот момент в заведении проходил творческий вечер Татарского. Бомба находилась в статуэтке, которую военкору вручила девушка по имени Дарья Трепова. При задержании она заявила, что ее подставили, а в ходе допроса призналась, что принесла статуэтку со взрывчаткой в кафе, но при этом отказалась назвать человека, которые передал ей бомбу.

По факту произошедшего первоначально было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Позднее оно было переквалифицировано на более тяжкую — теракт (ч. 3 ст. 205 УК РФ). В МВД полагают, что операция по устранению Татарского была тщательно и заранее спланирована, в ней участвовали несколько человек и у каждого из них была своя роль.