В Белом доме назвали условие возобновления поставок оружия Киеву Белый дом: после одобрения конгресса поставки оружия Киеву сразу возобновят

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Карин Жан-Пьер

Если Конгресс США выделит средства на поставки вооружения Украине, их сразу же возобновят, заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Все будет зависеть от палаты представителей, которая 20 апреля рассмотрит пакет законопроектов о многомиллиардной помощи союзникам Вашингтона.

Сразу же, — ответила Жан-Пьер на вопрос журналистов о предполагаемом времени возобновления помощи Украине.

Она добавила, что президент США Джо Байден немедленно подпишет документы, как только они появятся на его столе. Спикер Белого дома также признала, что Вооруженные силы Украины отступают. Жан-Пьер напомнила: в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) страны недавно предупреждали Вашингтон о том, что ВСУ «теряют территорию» и бездействие конгресса вредит Киеву.

Сразу несколько законопроектов уже прошли процедурное голосование в палате представителей Конгресса США. Рассмотренные инициативы предполагают выделение военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискацию замороженных активов России для их передачи Киеву. Помимо прочего, предусматривается принятие дополнительных санкций в отношении Китая.

Россия может завершить конфликт на Украине «уже сегодня», покинув территории, которые Запад признает украинскими, ранее было сказано в итоговом совместном заявлении министров иностранных дел стран «Большой семерки» по завершении их трехдневной встречи. Cтраны G7 также планируют усилить противовоздушную оборону Украины и нарастить помощь Киеву в сфере безопасности.