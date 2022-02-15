В Белом доме назвали условия победы над Россией

Отказ России от «вторжения», а также отвод войск от границ с Украиной станут частью дипломатической победы США, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе пресс-брифинга. Пока эти условия не будут выполнены, нельзя о говорить об успехе Вашингтона, добавила представитель администрации Байдена. Она отметила, что в США выражают обеспокоенность тем, что Россия всё ещё не отвела своих военных.

Для нас успехом станет деэскалация на границе Украины, когда русские начнут отводить свои войска и заявят всему миру, что они не будут вторгаться на Украину и подтвердят свои заявления реальными действиями, — пояснила Псаки.

Она добавила, что ситуация полностью зависит от решений, принимаемых в Кремле. По словам представителя Белого дома, на российского лидера Владимира Путина оказывает давление консолидированный подход союзников по НАТО, а также угроза санкций со стороны США.

Ранее британский таблоид Mirror опубликовал материал, где указано точное время «наступления» российских войск на Украину. Британские журналисты, ссылаясь на данные американской разведки, заявили, что Россия начнёт «вторжение» 16 февраля в 3 часа ночи по местному времени. При этом, по информации издания, первой нанесёт удар по военной инфраструктуре Украины российская авиация, а затем начнётся наземная операция.