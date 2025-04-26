В Белом доме двумя словами описали разговор Трампа и Зеленского в Риме Белый дом: Трамп и Зеленский провели продуктивный разговор в Риме

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Елена Зеленская и Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский провели очень продуктивную встречу в субботу в Риме, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома. Встреча прошла перед похоронами папы римского Франциска.

Президент Трамп и президент Зеленский сегодня встретились в частном порядке и провели очень продуктивную беседу. Более подробная информация о встрече будет опубликована позднее, — сказал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг.

По словам журналистов, представитель офиса Зеленского также подтвердил встречу с Трампом, но не привел дополнительных подробностей. Подчеркивается, что эта встреча стала первой после «бурной перепалки» двух президентов в Овальном кабинете.

Ранее сообщалось, что Трамп прокомментировал заявление Зеленского о непризнании Крыма российским. По словам американского лидера, ситуация для Украины складывается ужасная, Зеленский подобными высказываниями приближает момент, когда он полностью потеряет страну. Трамп подчеркнул, что хочет спасти жизни солдат, погибающих на поле боя, а у Киева есть реальная возможность прекратить конфликт и получить мир.