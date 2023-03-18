В Бельгии решили резко увеличить военные поставки Украине DPA: власти Бельгии поставят Украине 230 армейских автомобилей

Фото: Maj. Vonnie Wright / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Бельгии приняли решение поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) 230 армейских автомобилей, сообщило агентство DPA со ссылкой на минобороны страны. Отмечается, что поставки начнутся на следующей неделе. По данным журналистов, речь идет о 150 военных грузовиках и 80 бронированных многоцелевых автомобилях.

Брюссель поставит Вооруженным силам Украины 230 армейских автомобилей, — сказано в публикации.

В агентстве напомнили, что в начале года Брюссель принял решение автомобили ВСУ, которые прошли технический осмотр и ремонт.

17 марта врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что российские военнослужащие продолжают продвигаться вглубь промзоны в Артемовске, им удалось закрепиться в здании АЗОМ. По его словам, там шли ожесточенные бои.

15 марта Гагин заявлял, что российские войска контролируют около 50% Артемовска. Он подчеркнул, что российские военнослужащие пытаются штурмовать промзону в Артемовске, опираясь на опыт, полученный в Соледаре. По мнению советника врио главы ДНР, город будет взят в любом случае.